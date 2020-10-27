"Наш край" проходить до Кропивницької міської ради

У Кропивницькому партія "Наш край" проходить до міської ради.
Про це повідомляє прес-служба партії.
За даними паралельного підрахунку голосів партії, "Наш край" у Кропивницькому набирає 5,4% голосів та проходить до міської ради.
"Офіційне встановлення результатів виборів триває, партія захищає свої голоси", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, секретарем Кропивницької ради минулого скликання був лідер міської організації партії "Наш край" Андрій Табалов.
Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.
Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.