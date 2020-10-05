Нацполиция раскрыла, чем занимается ее "секретный" департамент

Департамент защиты интересов общества и государства работает два месяца. В Национальной полиции Украины рассказали, чем он занимается.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он сообщил, что была тщательная проверка каждого кандидата, все они прошли полиграф и изучение подразделениями внутренней безопасности.

"На данный момент это подразделение занимается исключительно вопросами нарушения избирательного законодательства", - заявил он.

После выборов департамент будет заниматься, в частности, вопросами нарушения прав журналистов.

Напомним, в Украине за сутки открыли 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса.

До этого глава МВД Арсен Аваков заявлял, что украинские правоохранители будут жестко реагировать на нарушения на местных выборах.

О том, как МВД готовится к местным выборам, читайте в материале РБК-Украина "Фактор Авакова: чего ждать от полиции на местных выборах".