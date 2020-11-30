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Назван победитель выборов мэра Черновцов

Автор: РБК-Украина

Во втором туре выборов мэра Черновцов победил бизнесмен Роман Кличук. Он обошел своего оппонента почти на 20%.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на данные городского избиркома.

Сообщается, что кандидат от партии "Единая Альтернатива" Кличук набрал 59,54% голосов избирателей. За его оппонента Виталия Михайлишина проголосовали 37,5% избирателей.

Отметим, ранее Кличук был депутатом Черновицкого областного совета от "Батькивщины", пытался попасть в Верховную раду по спискам "Самопомичи". Имеет бизнес, связанный с торговлей алкогольными напитками, продуктами питания и табачными изделиями, также владеет несколькими ресторанами.

Напомним, победу Кличука на выборах предрек и местный экзит-пол, который показал почти такие же цифры.

Вчера во время голосования полиция в Черновцах открыла два уголовных дела по факту нарушений. В частности, на одном из участков члены избиркома подписали протокол задолго до определения результатов выборов. А в другом случае член избирательной комиссии выдал два бюллетеня одному человеку.

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