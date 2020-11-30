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ЦИК назвал итоговую явку на выборах мэра Черновцов

Новина українською → Черновцы, Понедельник 30 ноября 2020 10:49
ЦИК назвал итоговую явку на выборах мэра Черновцов Фото: местные выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Итоговая явка во второму туре выборов мэра Черновцов составила 22,65%. Данный показатель несколько ниже, чем в первом туре 25 октября.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Сообщается, что явка избирателей на момент окончания голосования в Черновцах составила 22,65% от общего количества, включенных в избирательные списки.

"Для сравнения: явка избирателей в день голосования на выборах Черновицкого городского головы 25 октября 2020 составила 29,5%, а в целом по Украине - 36,88%", - говорится в сообщении.

Результаты голосования в Черновцах должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 включительно.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным экзит-пола "Института социологии Маковецкого" и "PGR consulting group", на выборах в Черновцах лидирует Роман Кличук с около 60 голосов. Его оппонент Виталий Михайлишин набирает чуть более 40%.

Вчера во время выборов в Черновцах полиция открыла два уголовных дела по факту нарушений, которые допустили члены избирательных комиссий.

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