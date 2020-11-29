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В Черновцах мэром избран Кличук, - экзит-пол

Новина українською → Черновцы, Воскресенье 29 ноября 2020 20:12
В Черновцах мэром избран Кличук, - экзит-пол Фото: Роман Кличук (facebook.com/klichuk.roman)
Автор: Роман Тверденко

Во втором туре выборов мэра Черновцов избран Роман Кличук. За него проголосовали около 60% избирателей.

Об этом сообщают экзит-полы от "Института социологии Маковецкого" и "PGR consulting group".

Согласно опросу "Института социологии Маковецкого", по Кличук от "Единой альтернативы "проголосовали 59,1% избирателей, пришедших на участки, а Виталия Михайлишина от "Команды Михайлишина" - 40,9%. Опрошено 4900 избирателей на 41 избирательном участке.

Опрос "PGR consulting group" показал, что за Кличука отдали голоса 61,1% избирателей, а за Михайлишина - 38,5. Еще 0,4% испортили бюллетень. Опрошено 2095 избирателей на 50 участках. Погрешность - 2,8%.

Ранее сообщалось, что явка избирателей во время второго тура выборов мэра Черновцов по состоянию на 16:00 составляет 17,54%.

За должность городского главы Черновцов боролись Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре победу одержал Кличук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.

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