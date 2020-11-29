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ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах мэра Черновцов

Новина українською → Черновцы, Воскресенье 29 ноября 2020 10:48
ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах мэра Черновцов Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали первые нарушения на выборах мэра Черновцов. Нарушения касались организации проведения выборов и работы избирательной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

Так, на участке №730470 члены комиссии по состоянию на 9 утра уже заполнили протокол подсчета голосов, куда вписали фамилии и подписи членов УИК.

"Согласно ч. 1 ст. 251 Избирательного кодекса участковая избирательная комиссия на своем заседании составляет протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. Стоит отметить, что проведение голосования избирателей не является заседанием участковой избирательной комиссии", - сообщили в ОПОРЕ.

В связи с этим наблюдатели вызвали полицию. За подписание протокола до окончательного его заполнения членам избиркома грозит лишение свободы от 2 до 6 лет.

Кроме этого сразу на 16 участках недостаточное количестве урн и кабинок для голосования. Кроме этого на части участков нет пандусов, чем ограничиваются права людей с инвалидностью.

Еще одно нарушение наблюдатели зафиксировали на избирательном участке №730528. Здесь представители полиции и экзит-пола, которые проводили опрос, находились на территории участка. После обращения наблюдателей в полицию, посторонние покинули участок.

Напомним, сегодня в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За кресло городского главы борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин.

Ранее РБК-Украина писало, что все избирательные участки в Черновцах открылись вовремя и без нарушений.

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