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Избирательные участки в Черновцах открылись вовремя, нарушений пока нет

Новина українською → Черновцы, Воскресенье 29 ноября 2020 09:17
Избирательные участки в Черновцах открылись вовремя, нарушений пока нет Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Черновцах, где сегодня проходит второй тур выборов мэра, все избирательные участки открылись вовремя. Нарушений избирательного законодательства пока не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновцов.

По состоянию на 8 утра все 112 избирательных участков открылись вовремя и без нарушений.

"Публичную безопасность и порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей, которые следят, чтобы выборы прошли прозрачно и согласно действующему законодательству", - добавили в полиции.

Правоохранители добавили, что сейчас чрезвычайных событий и правонарушений, связанных с избирательным процессом, не зафиксировано.

Напомним, сегодня в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За кресло городского главы борются Роман Кличук (от партии "Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина"). В первом туре победу одержал Кличук - 27,29% голосов избирателей, Михайлишин набрал 21,33 %.

Ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что выборы мэра в Черновцах под угрозой из-за прекращения полномочий членов избиркомов.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители взяли под охрану участки и территориальную избирательную комиссию в Черновцах.

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