ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черновцах полиция взяла под охрану избирательные участки

Новина українською → Черновцы, Суббота 28 ноября 2020 20:19
В Черновцах полиция взяла под охрану избирательные участки Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Черновцах правоохранители взяли под охрану избирательные участки и одну территориальную избирательную комиссию. В воскресенье в городе пройдет второй тур выборов мэра города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновецкой области.

Под охраной оказались 112 избирательных участков. Еще четыре избирательных спецучастка не получили бюллетени из-за отсутствия избирателей.

Ранее руководство полиции Черновицкой области провело инструктаж полицейских, которые заступили на охрану избирательных участков. Полицейские обеспечили сопровождение бюллетеней на избирательные участки и охрану во время их транспортировки.

Для оперативного реагирования на сообщения о нарушениях избирательного процесса сформирован достаточный резерв личного состава, созданы дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы, а также группы превентивной коммуникации.

Напомним, в воскресенье, 29 ноября, в Черновцах должен состояться второй тур выборов мэра. Жители города будут выбирать между двумя кандидатами: Романом Кличуком и Виталием Михайлишиным.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия сообщила, что второй тур выборов в Черновцах находятся под угрозой срыва. Несколько политических партий сообщили о прекращении полномочий своих членов участковых избирательных комиссий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Черновцы полиция выборы
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Выборы мэра в Черновцах под угрозой из-за прекращения полномочий членов избиркомов
РБК-Украинаинформационное агентство Выборы мэра в Черновцах под угрозой из-за прекращения полномочий членов избиркомов