У Чернівцях поліція взяла під охорону виборчі дільниці

У Чернівцях правоохоронці взяли під охорону виборчі дільниці і одну територіальну виборчу комісію. У неділю в місті пройде другий тур виборів мера міста.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецькій області.

Під охороною виявилися 112 виборчих дільниць. Ще чотири виборчих спецділянки не отримали бюлетені за відсутності виборців.

Раніше керівництво поліції Чернівецькій області провело інструктаж поліцейських, які заступили на охорону виборчих дільниць. Поліцейські забезпечили супровід бюлетенів на виборчі дільниці та охорону під час їх транспортування.

Для оперативного реагування на повідомлення про порушення виборчого процесу сформований достатній резерв особового складу, створені додаткові слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи, а також групи превентивної комунікації.

Нагадаємо, в неділю, 29 листопада, у Чернівцях повинен відбутися другий тур виборів мера. Жителі міста будуть вибирати між двома кандидатами: Романом Кличуком і Віталієм Михайлішиним.

Крім того, Центральна виборча комісія повідомила, що другий тур виборів у Чернівцях знаходяться під загрозою зриву. Кілька політичних партій повідомили про припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій.