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Выборы мэра в Черновцах под угрозой из-за прекращения полномочий членов избиркомов

Новина українською → Черновцы, Суббота 28 ноября 2020 18:52
Выборы мэра в Черновцах под угрозой из-за прекращения полномочий членов избиркомов Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Черновцах накануне второго тура выборов мэра несколько политических партий сообщили о прекращении полномочий своих членов участковых избирательных комиссий. В Центральную избирательную комиссию поступила информация об угрозе надлежащей организации и проведения голосования на выборах в Черновцах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия сообщила, что получила от местных организаций партий заявления о досрочном прекращении полномочий 444 членов участковых избирательных комиссий - представителей "Батькивщини", "Европейской солидарности", "Нашего края" и "Родного города".

При этом партии не предоставили заявлений самих представителей о сложении полномочий членов участковых избиркомов.

В ЦИК заявляют, что из-за отзыва членов УИК могут возникнуть проблемы с легитимностью заседаний комиссий - в связи с отсутствием минимального количества членов, необходимого для проведения заседания. Кроме того, могут возникнуть проблемы с необходимым количеством голосов для принятия решений комиссий и подсчета голосов избирателей.

Сейчас ЦИК принимает меры по обеспечению надлежащей организации повторного голосования в Черновцах, и призывает партии и членов избирательных комиссий максимально ответственно и осознанно отнестись к своей роли в обеспечении избирательного процесса.

Напомним, в воскресенье, 29 ноября, в Черновцах должен состояться второй тур выборов мэра. Жители города будут выбирать между двумя кандидатами: Романом Кличуком и Виталием Михайлишиным.

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