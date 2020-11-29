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ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах мера Чернівців

Новость на русском → Чернівці, Неділя 29 листопада 2020 10:48
ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах мера Чернівців Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували перші порушення на вибори мера Чернівців. Порушення стосувалися організації проведення виборів та роботи виборчої комісії.

Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ.

Так, на дільниці №730470 члени комісії станом на 9 ранку вже заповнили протокол підрахунку голосів, куди вписали прізвища та підписи членів ДВК.

"Відповідно до ч. 1 ст. 251 Виборчого кодексу дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Варто зазначити, що проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії", - повідомили в ОПОРІ.

У зв'язку з цим спостерігачі викликали поліцію. За підписання протоколу до остаточного його заповнення членам виборчкому загрожує позбавлення волі від 2 до 6 років.

Крім цього відразу на 16 дільницях недостатня кількість урн та кабінок для голосування. Крім цього на частині дільниць немає пандусів, чим обмежуються права людей з інвалідністю.

Ще одне порушення спостерігачі зафіксували на виборчій дільниці №730528. Тут представники поліції і екзит-полу, які проводили опитування, знаходилися на території ділянки. Після звернення спостерігачів в поліцію, сторонні залишили дільницю.

Нагадаємо, сьогодні у Чернівцях проходить другий тур виборів мера. За крісло міського голови борються Роман Климчук і Віталій Михайлішин.

Раніше РБК-Україна писало, що усі виборчі дільниці у Чернівцях відкрилися вчасно і без порушень.

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