ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах мера Чернівців

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували перші порушення на вибори мера Чернівців. Порушення стосувалися організації проведення виборів та роботи виборчої комісії.

Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ.

Так, на дільниці №730470 члени комісії станом на 9 ранку вже заповнили протокол підрахунку голосів, куди вписали прізвища та підписи членів ДВК.

"Відповідно до ч. 1 ст. 251 Виборчого кодексу дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Варто зазначити, що проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії", - повідомили в ОПОРІ.

У зв'язку з цим спостерігачі викликали поліцію. За підписання протоколу до остаточного його заповнення членам виборчкому загрожує позбавлення волі від 2 до 6 років.

Крім цього відразу на 16 дільницях недостатня кількість урн та кабінок для голосування. Крім цього на частині дільниць немає пандусів, чим обмежуються права людей з інвалідністю.

Ще одне порушення спостерігачі зафіксували на виборчій дільниці №730528. Тут представники поліції і екзит-полу, які проводили опитування, знаходилися на території ділянки. Після звернення спостерігачів в поліцію, сторонні залишили дільницю.

Нагадаємо, сьогодні у Чернівцях проходить другий тур виборів мера. За крісло міського голови борються Роман Климчук і Віталій Михайлішин.

Раніше РБК-Україна писало, що усі виборчі дільниці у Чернівцях відкрилися вчасно і без порушень.