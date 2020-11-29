Сьогодні другий тур виборів мера відбудеться у Чернівцях

Сьогодні у Чернівцях відбудеться другий тур місцевих виборів. Жителі обласного центру обиратимуть мера міста.

Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

У другий тур пройшли Роман Климчук (висунутий місцевою організацією політичної партії "Єдина альтернатива") і Віталій Михайлішин (висунутий місцевою організацією політичної партії "Команда Михайлішина").

У першому турі голосування 25 жовтня Климчук набрав 27,29 % голосів виборців, що брали участь у голосуванні, Віталій Михайлішин - 21,33 %.

Участь у другому турі виборів мера зможуть прийняти понад 185,5 тисяч виборців на 115 ділянках. Результати голосування мають бути встановлені до 4 грудня 2020 року включно.

Раніше РБК-Україна писало, що вибори мера у Чернівцях під загрозою з-за припинення повноважень членів виборчкомів. При цьому партії не надали заяв самих представників про складення повноважень членів дільничних виборчкомів.

Також повідомлялося, що правоохоронці взяли під охорону виборчі дільниці і одну територіальну виборчу комісію в Чернівцях.