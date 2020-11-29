У Чернівцях мером обрано Клічука, - екзит-пол

У другому турі виборів мера Чернівців обрано Роман Клічук. За нього проголосувало близько 60% виборців.

Про це повідомляють екзит-поли від "Інституту соціології Маковецького" і "PGR consulting group".

Згідно з опитуванням "Інституту соціології Маковецького", за Клічука від "Єдиної альтернативи" проголосували 59,1% виборців, які прийшли на дільниці, а за Віталія Михайлішина від "Команди Михайлішина - 40,9%. Опитано 4900 виборців на 41 виборчій дільниці.

Опитування "PGR consulting group" показав, що за Клічука віддали голоси 61,1% виборців, а за Михайлішина - 38,5. Ще 0,4% зіпсували бюлетень. Опитано 2095 виборців на 50 ділянках. Похибка - 2,8%.

Раніше повідомлялося, що явка виборців під час другого туру виборів мера Чернівців станом на 16:00 складає 17,54%.

За посаду міського голови Чернівців боролися Роман Клічук і Віталій Михайлішин. У першому турі перемогу здобув Клічук, набравши 27,29% голосів, тоді як за Михайлішина проголосували 21,33% виборців.