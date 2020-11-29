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ОПОРА назвала явку на виборах мера Чернівців на 16:00

Новость на русском → Чернівці, Неділя 29 листопада 2020 17:29
ОПОРА назвала явку на виборах мера Чернівців на 16:00 Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Явка виборців під час другого туру виборів мера Чернівців станом на 16:00 становить 17,54%. Похибка результатів складає 1,73%.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Наголошується, що під час першого туру місцевих виборах 25 жовтня по Україні на цей час явка склала 27% при похибці 0,85%.

Нагадаємо, за даними Центрвиборчкому, на 13:00 явка на виборах мера Чернівців становила 7,2%.

Сьогодні, 29 листопада, у Чернівцях проходить другий тур виборів мера. За посаду міського голови борються Роман Климчук і Віталій Михайлішин. У першому турі перемогу здобув Климчук, набравши 27,29% голосів, тоді як за Михайлішина проголосували 21,33% виборців.

Раніше РБК-Україна писало, що усі виборчі дільниці у Чернівцях відкрилися вчасно і без порушень.

При цьому спостерігачі ОПОРИ зафіксували перші порушення на виборах у Чернівцях. Частина порушень стосувалися організації виборчого процесу. Також члени однієї з комісій передчасно почали заповнювати протокол про результати голосування.

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