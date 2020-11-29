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ОПОРА назвала явку на выборах мэра Черновцов на 16:00

Новина українською → Черновцы, Воскресенье 29 ноября 2020 17:29
ОПОРА назвала явку на выборах мэра Черновцов на 16:00 Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Явка избирателей во время второго тура выборов мэра Черновцов по состоянию на 16:00 составляет 17,54%. Погрешность результатов составляет 1,73%.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Отмечается, что во время первого тура местных выборах 25 октября по Украине на это время явка составила 27% при погрешности 0,85%.

Напомним, по данным Центризбиркома, на 13:00 явка на выборах мэра Черновцов составила 7,2%.

Сегодня, 29 ноября, в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За должность городского главы борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре победу одержал Кличук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.

Ранее РБК-Украина писало, что все избирательные участки в Черновцах открылись вовремя и без нарушений.

При этом наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали первые нарушения на выборах в Черновцах. Часть нарушений касались организации избирательного процесса. Также члены одной из комиссий преждевременно начали заполнять протокол о результатах голосования.

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