ОПОРА назвала явку на выборах мэра Черновцов на 16:00

Явка избирателей во время второго тура выборов мэра Черновцов по состоянию на 16:00 составляет 17,54%. Погрешность результатов составляет 1,73%.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Отмечается, что во время первого тура местных выборах 25 октября по Украине на это время явка составила 27% при погрешности 0,85%.

Напомним, по данным Центризбиркома, на 13:00 явка на выборах мэра Черновцов составила 7,2%.

Сегодня, 29 ноября, в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За должность городского главы борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре победу одержал Кличук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.

Ранее РБК-Украина писало, что все избирательные участки в Черновцах открылись вовремя и без нарушений.

При этом наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали первые нарушения на выборах в Черновцах. Часть нарушений касались организации избирательного процесса. Также члены одной из комиссий преждевременно начали заполнять протокол о результатах голосования.