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Явка на выборах в Черновцах на 13:00 составляет чуть более 7%, - ЦИК

Новина українською → Черновцы, Воскресенье 29 ноября 2020 15:06
Явка на выборах в Черновцах на 13:00 составляет чуть более 7%, - ЦИК Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Центральная избирательная комиссия объявила явку избирателей на выборах мэра в Черновцах. По состоянию на 13:00 проголосовали 7,2% избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что до завершения голосования остается менее пяти часов - все избирательные участки закрываются в 20:00.

Ранее наблюдатели ОПОРЫ заявили, что явка избирателей в Черновцах по состоянию на 12:00 составляла 6,5%.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За должность городского главы борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре победу одержал Кличук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.

Ранее РБК-Украина писало, что все избирательные участки в Черновцах открылись вовремя и без нарушений.

При этом наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали первые нарушения на выборах в Черновцах. Часть нарушений касались организации избирательного процесса. Также члены одной из комиссий преждевременно начали заполнять протокол о результатах голосования.

Кроме этого сообщалось, что в ЦИК накануне дня голосования заявили, что выборы в Черновцах под угрозой срыва.

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