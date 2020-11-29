ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ОПОРА назвала явку на выборах мэра Черновцов на 12:00

Новина українською → Черновцы, Воскресенье 29 ноября 2020 13:46
ОПОРА назвала явку на выборах мэра Черновцов на 12:00 Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Явка избирателей во время второго тура выборов мэра Черновцов по состоянию на 12:00 составляет 6,5%. Погрешность результатов составляет 0,75%.

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что явка избирателей в Черновцах сегодня почти в два раза меньше, чем была по Украине во время первого тура, 25 октября - тогда на 12:00 на избирательные участки пришли 13,5% избирателей (погрешность 1,25%).

ОПОРА назвала явку на выборах мэра Черновцов на 12:00

Напомним, сегодня в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За кресло городского главы борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре Кличук набрал 27,29% голосов, тогда как Михайлишин - 21,33%.

Отметим, в полиции сообщили, что все избирательные участки в Черновцах открылись вовремя и без нарушений.

При этом наблюдатели ОПОРЫ уже зафиксировали первые нарушения на выборах в Черновцах. В частности, члены одной из комиссий преждевременно внесли свои фамилии и подписали протокол о результатах голосования.

Накануне голосования в Центризбиркоме сообщали, что выборы в Черновцах под угрозой срыва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Черновцы явка избирателей
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Вдову Маккейна могут назначить послом США в Британии
РБК-Украинаинформационное агентство Вдову Маккейна могут назначить послом США в Британии