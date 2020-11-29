ОПОРА назвала явку на виборах мера Чернівців на 12:00

Явка виборців під час другого туру виборів мера Чернівців станом на 12:00 становить 6,5%. Похибка результатів становить 0,75%.

Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі ОПОРА.

Наголошується, що явка виборців у Чернівцях сьогодні майже в два рази менше, ніж по Україні під час першого туру, 25 жовтня - тоді на 12:00 на виборчі дільниці прийшли 13,5% виборців (похибка 1,25%).

Нагадаємо, сьогодні у Чернівцях проходить другий тур виборів мера. За крісло міського голови борються Роман Климчук і Віталій Михайлішин. У першому турі Климчук набрав 27,29% голосів, тоді як Михайлишин - 21,33%.

Зазначимо, у поліції повідомили, що усі виборчі дільниці у Чернівцях відкрилися вчасно і без порушень.

При цьому спостерігачі ОПОРИ вже зафіксували перші порушення на виборах у Чернівцях. Зокрема, члени однієї з комісій передчасно внесли свої прізвища і підписали протокол про результати голосування.

Напередодні голосування в Центрвиборчкомі повідомляли, що вибори у Чернівцях під загрозою зриву.