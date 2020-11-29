Явка на виборах у Чернівцях на 13:00 становить трохи більше 7%, - ЦВК

Центральна виборча комісія оголосила явку виборців на виборах мера у Чернівцях. Станом на 13:00 проголосували 7,2% виборців.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

У Цвк зазначили, що до завершення голосування залишається менше п'яти годин - всі виборчі дільниці закриваються о 20:00.

Раніше спостерігачі ОПОРИ заявили, що явка виборців у Чернівцях станом на 12:00 становила 6,5%.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, у Чернівцях проходить другий тур виборів мера. За посаду міського голови борються Роман Климчук Віталій Михайлішин. У першому турі перемогу здобув Климчук, набравши 27,29% голосів, тоді як за Михайлішина проголосували 21,33% виборців.

Раніше РБК-Україна писало, що усі виборчі дільниці у Чернівцях відкрилися вчасно і без порушень.

При цьому спостерігачі ОПОРИ зафіксували перші порушення на виборах у Чернівцях. Частина порушень стосувалися організації виборчого процесу. Також члени однієї з комісій передчасно почали заповнювати протокол про результати голосування.

Крім цього повідомлялося, що в ЦВК напередодні дня голосування заявили, що вибори у Чернівцях під загрозою зриву.