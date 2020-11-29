ОПОРА огласила итоговую явку на выборах мэра Черновцов

Явка на выборах мэра Черновцов на конец голосования составила 23%. Погрешность данных - 2,17%.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Отмечается, что на конец голосования в первом туре местных выборов по Украине явка была 35,94%.

Напомним, по данным ОПОРЫ, на 16:00 явка составила 17,54% при погрешности результатов 1,73%.

29 ноября, в Черновцах проходил второй тур выборов мэра. За должность городского главы боролись Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре победу одержал Кличук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.

По данным экзит-полов, во втором туре победил Роман Кличук от "Единой альтернативы", набрав около 60% голосов.

Также сообщалось, что в Черновцах полиция открыла два уголовных производства по факту нарушений во время второго тура выборов мэра. Уголовные дела связаны с нарушениями членами избирательных комиссий.