ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ОПОРА оприлюднила підсумкову явку на виборах мера Чернівців

Новость на русском → Чернівці, Неділя 29 листопада 2020 22:09
ОПОРА оприлюднила підсумкову явку на виборах мера Чернівців Фото: виборчу дільницю (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Явка на виборах мера Чернівців на кінець голосування склала 23%. Похибка даних - 2,17%.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Наголошується, що на кінець голосування в першому турі місцевих виборів по Україні явка була 35,94%.

Нагадаємо, за даними ОПОРИ, на 16:00 явка склала 17,54% при похибці результатів 1,73%.

29 листопада, у Чернівцях проходив другий тур виборів мера. За посаду міського голови боролися Роман Клічук і Віталій Михайлішин. У першому турі перемогу здобув Климчук, набравши 27,29% голосів, тоді як за Михайлішина проголосували 21,33% виборців.

За даними екзит-полів, у другому турі переміг Роман Клічук від "Єдиної альтернативи", набравши близько 60% голосів.

Також повідомлялося, що у Чернівцях поліція відкрила дві кримінальні виробництва за фактом порушень під час другого туру виборів мера. Кримінальні справи пов'язані з порушеннями членами виборчих комісій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Місцеві вибори
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів
Результати виборів у Дніпрі
Результати виборів у Дніпрі
Результати виборів у Львові
Результати виборів у Львові
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Локдаун в Україні можуть ввести на новорічні свята: що відомо
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Локдаун в Україні можуть ввести на новорічні свята: що відомо