Названа дата второго тура выборов мэра Одессы

Второй тур выборов мэра Одессы пройдет 15 ноября 2020 года. Соответствующее решение сегодня приняла местная территориальная избирательная комиссия.

Об этом говорится в сообщении на сайте городского совета Одессы.

Сообщается, что согласно постановлению городского избиркома, повторное голосование по выборам городского головы назначено на 15 ноября. Также утвержден текст избирательного бюллетеня.

Во втором туре за кресло мэра Одессы будут соревноваться действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик (в 2013 - 2014 годах возглавлял Одесскую ОГА).

По итогам первого тура, Труханов набрал 38,35%, Скорик - 19,47% голосов.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур выборов мэра пройдет минимум в 11 городах 15 и 22 ноября.

Таким образом, кроме Одессы выборы 15 ноября пройдут в Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.

Отметим, ЦИК признал избранными более 9 тысяч депутатов местных советов.