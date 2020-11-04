ЦИК признал избранными более 9 тысяч депутатов местных советов

Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 406 местных советах. Всего были избраны 9 237 депутатов.

Об этом сообщили в ЦИК.

По состоянию на 12:00 4 ноября, установлены результаты в 8 районных советах (234 депутата), 77 горсоветах (1953 депутата), 1 районном в городе совете (38 депутатов), 104 поселковых советах (2281 депутат) и 216 сельсоветах (4731 депутат).

Также были избраны 492 главы местных советов (109 - городских, 130 - поселковых, 253 - сельских) в 24 регионах Украины.

Повторное голосование назначено в 11 территориальных общинах в 9 регионах Украины.

Всего в Украине на местных выборах должны быть избраны депутаты в 1577 местных советах (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселкового и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковых и 620 сельских глав.

Областными теризбиркомами уже передано 1275 (93,3%) протоколов о результатах выборов. Результаты выборов должны быть установлены до 6 ноября включительно.

Ранее РБК-Украина писало, что второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. Проведение выборов в декабре - является исключением.

Напомним, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.