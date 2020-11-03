ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ЦИК объявили результаты голосования в 237 местных советах

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 15:25
В ЦИК объявили результаты голосования в 237 местных советах Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия официально представила результаты выборов депутатов 237 местных советов. Всего признано избранными 5 428 депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, признаны избранными 162 депутатов районных советов, 1072 депутатов городских советов, 1311 - поселковых и 2883 - сельских советов.

Кроме того, признаны избранными 282 глав (68 - городских, 69 - поселковых, 145 - сельских) в 24 регионах.

В ЦИК отметили, что на сегодня еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

Напомним, 31 октября ЦИК опубликовал первые результаты голосования на местных выборах в Украине. Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы.

Кроме того, полиция открыла почти тысячу уголовных дел по факту нарушения избирательного процесса.

Добавим, что во Львове пройдет второй тур выборов мэра. За должность поборются действующий городской глава Андрей Садовой и Олег Синютка. Голосование состоится 22 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Центральная избирательная комиссия выборы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства
РБК-Украинаинформационное агентство Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства