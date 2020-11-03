В ЦИК объявили результаты голосования в 237 местных советах

Центральная избирательная комиссия официально представила результаты выборов депутатов 237 местных советов. Всего признано избранными 5 428 депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, признаны избранными 162 депутатов районных советов, 1072 депутатов городских советов, 1311 - поселковых и 2883 - сельских советов.

Кроме того, признаны избранными 282 глав (68 - городских, 69 - поселковых, 145 - сельских) в 24 регионах.

В ЦИК отметили, что на сегодня еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

Напомним, 31 октября ЦИК опубликовал первые результаты голосования на местных выборах в Украине. Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы.

Кроме того, полиция открыла почти тысячу уголовных дел по факту нарушения избирательного процесса.

Добавим, что во Львове пройдет второй тур выборов мэра. За должность поборются действующий городской глава Андрей Садовой и Олег Синютка. Голосование состоится 22 ноября.