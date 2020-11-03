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У ЦВК оголосили результати голосування 237 місцевих радах

Новость на русском → Київ, Вівторок 03 листопада 2020 15:25
У ЦВК оголосили результати голосування 237 місцевих радах Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів 237 депутатів місцевих рад. Усього визнано обраними 5 428 депутатів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зокрема, визнані обраними 162 депутатів районних рад, 1072 депутатів міських рад, 1311 - селищних і 2883 - сільських рад.

Крім того, визнані обраними 282 голів (68 - міських, 69 - селищних, 145 - сільських) у 24 регіонах.

У ЦВК відзначили, що на сьогодні ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.

Нагадаємо, 31 жовтня ЦВК опублікував перші результати голосування на місцевих виборах в Україні. Територіальні виборчі комісії передали перші протоколи.

Крім того, поліція відкрила майже тисячу кримінальних справ за фактом порушення виборчого процесу.

Додамо, що у Львові пройде другий тур виборів мера. За посаду поборються чинний міський голова Андрій Садовий та Олег Синютка. Голосування відбудеться 22 листопада.

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