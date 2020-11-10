В Николаеве полиция расследует возможную фальсификацию результатов голосования

В Николаеве полиция расследует факт возможной фальсификации результатов голосования. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Так, 9 ноября во время мониторинга СМИ, на одном из сайтов была обнаружена информация о расхождении сведений в протоколах городской и областной ТИК о шестерых кандидатах в областной совет.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 158-3 УК (Подделка или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использование или хранения незаконно изготовленной или подделанной избирательной документации, документации референдума, а так же включения к избирательной документации и документации референдума заведомо недостоверных сведений)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Сейчас идет расследование.

Напомним, полиция начала расследование за то, что в Донецкой области из помещения Никольской территориальной избирательной комиссии пропала избирательная документация.

Ранее Центральная избирательная комиссия обратилась в полицию с просьбой проверить факты нарушения избирательных прав на местных выборах в Украине.