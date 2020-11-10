RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Миколаєві поліція розслідує можливу фальсифікацію результатів голосування

Автор: Инна Собора

У Миколаєві поліція розслідує факт можливої фальсифікації результатів голосування. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Так, 9 листопада під час моніторингу ЗМІ, на одному з сайтів була виявлена інформація про розбіжність відомостей у протоколах міської та обласної ТВК щодо шістьох кандидатів до обласної ради.

Слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 158-3 ККУ (Підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму завідомо недостовірних відомостей).

Популярні новини

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, поліція почала розслідування через те, що у Донецькій області з приміщення Нікольської територіальної виборчої комісії зникла виборча документація.

Раніше Центральна виборча комісія звернулася до поліції з проханням перевірити факти порушення виборчих прав на місцевих виборах в Україні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Миколаїврезультаты выборов