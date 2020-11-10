У Миколаєві поліція розслідує можливу фальсифікацію результатів голосування

У Миколаєві поліція розслідує факт можливої фальсифікації результатів голосування. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Так, 9 листопада під час моніторингу ЗМІ, на одному з сайтів була виявлена інформація про розбіжність відомостей у протоколах міської та обласної ТВК щодо шістьох кандидатів до обласної ради.

Слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 158-3 ККУ (Підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму завідомо недостовірних відомостей).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, поліція почала розслідування через те, що у Донецькій області з приміщення Нікольської територіальної виборчої комісії зникла виборча документація.

Раніше Центральна виборча комісія звернулася до поліції з проханням перевірити факти порушення виборчих прав на місцевих виборах в Україні.