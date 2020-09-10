ОАСК открыл дело по иску об отмене местных выборов

Окружной административный суд Киева открыл дело относительно обжалования постановления Центральной избирательной комиссии о местных выборах. Также суд назначил дату подготовительного судебного заседания.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск в суд подала общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян "Спасение села". По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Подготовительное судебное заседание назначили на 2 октября. Отметим, что выборы планируют провести 25 октября.

Напомним, координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в интервью РБК-Украина оценила возможность отмены местных выборов. Она считает, что юридически в Украине нельзя отменить местные выборы, существует лишь возможность отсрочки на срок не более 90 дней.

Ранее в "Слуге народа" называли условие, при котором могут перенести местные выборы.