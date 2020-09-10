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ОАСК відкрив справу за позовом про скасування місцевих виборів

Автор: Анастасия Рокитна

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу щодо оскарження постанови Центральної виборчої комісії про місцеві вибори. Також суд призначив дату підготовчого судового засідання.

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Про це повідомляє прес-служба суду.

Позов до суду подала громадська організація "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села". На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Підготовче судове засідання призначено на 2 жовтня. Зазначимо, що вибори планують провести 25 жовтня.

Нагадаємо, координатор Громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в інтерв'ю РБК-Україна оцінила можливість скасування місцевих виборів. Вона вважає, що юридично в Україні не можна скасувати місцеві вибори, існує лише можливість відстрочки на строк не більше 90 днів.

Раніше у "Слузі народу" називали умову, при якій можуть перенести місцеві вибори.

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