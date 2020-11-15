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В Одессе сообщили о заминировании здания, в котором находится ТИК

Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе в день голосования на местных выборах сообщили о заминировании здания, в котором находится избирательная комиссия. Полиция проверяет информацию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции позвонил мужчина и сообщил, что административное здание по улице Косовская заминировано. Сейчас там размещается территориальная избирательная комиссия.

На место происшествия направлены сотрудники Взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции. Они проверяют объект на наличие взрывоопасных устройств или веществ.

Напомним, в Краматорске на избирательном участке №141042 наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали возможную "карусель" на местных выборах. Один из избирателей после голосования демонстрировал телефон другому человеку, который пришел с ним к участку, но не голосовал.

Также сообщалось, что наблюдатели гражданской сети ОПОРА сообщали о ряде попыток со стороны избирателей проголосовать без паспорта, а также других нарушениях избирательного процесса.

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