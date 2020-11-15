В Одесской области могли подделать избирательную документацию, открыто дело

Глава Тузловской сельской территориальной избирательной комиссии (Одесская область) нарушила процедуру получения бюллетеней. Из-за угрозы подделки избирательной документации полиция возбудила уголовное дело.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Сообщение о возможном нарушении поступило в полицию вчера, 14 ноября, от секретаря Тузловского теризбиркома.
По данному факту возбуждено дело по ч.2 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной ящики, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.
"Решением ТИК повторное голосование в Тузловской объединенной территориальной общине перенесено на 22 ноября", - отметили в полиции.
Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур выборов мэра в семи городах.
Ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области два участка открылись с существенным опозданием. По одному из этих фактов полиция возбудила уголовное дело.