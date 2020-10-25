Омбудсмену поступило около полсотни сообщений о нарушениях избирательных прав

На линию уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой поступило 46 сообщений о нарушениях избирательных прав. Наибольшее количество сообщений поступило от пенсионеров.
Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного.
"25 октября работает горячая линия уполномоченного Верховной рады по правам человека, на которую обращаются граждане с сообщениями о нарушениях избирательных прав. По состоянию на 11:30 принято 46 сообщений", - указано в сообщении.
Наибольшее количество сообщений поступило от пенсионеров - 48%; от лиц с инвалидностью - 10,3%. Кроме того, 5% обращений - от кандидатов в депутаты местных советов
При этом самые распространенные вопросы, которые задают заявители, связаны с:
В Офисе омбудсмена сообщают, что наибольшее количество обращений поступило от жителей Днепропетровской области - 13%, Киевской области - 10%, Киева, Донецкой и Львовской областей - по 9%.
Напомним, Национальная полиция открыла уже 28 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах.
Как писало РБК-Украина, по состоянию на 15:00 местные выборы в Украине проходят спокойно. Национальная полиция не фиксирует серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования.