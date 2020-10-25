RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Омбудсмену надійшло близько півсотні повідомлень про порушення виборчих прав

Автор: Юлія Струк

На лінію уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової надійшло 46 повідомлень про порушення виборчих прав. Найбільша кількість повідомлень надійшла від пенсіонерів.

Про це повідомляє прес-служба уповноваженого.

"25 жовтня працює гаряча лінія уповноваженого Верховної ради з прав людини, на яку звертаються громадяни з повідомленнями про порушення виборчих прав. Станом на 11:30 прийнято 46 повідомлень", - зазначено в повідомленні.

Найбільша кількість повідомлень надійшла від пенсіонерів - 48%; від осіб з інвалідністю - 10,3%. Крім того, 5% звернень - від кандидатів у депутати місцевих рад

Популярні новини

При цьому найпоширеніші питання, які задають заявники, пов'язані з:

  • агітаційною рекламою напередодні і в день виборів (26%);
  • відмовою у голосуванні за місцем перебування (20%);
  • помилками в списку виборців (18%);
  • несвоєчасним відкриттям дільниць (7%);
  • доступністю до виборчої дільниці для осіб з інвалідністю (2%);
  • підкупом виборців (4%).

В Офісі омбудсмена повідомляють, що найбільша кількість звернень надійшла від жителів Дніпропетровської області - 13%, Київській області - 10%, Києва, Донецької та Львівської областей - по 9%.

Нагадаємо, Національна поліція відкрила вже 28 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах.

Як писало РБК-Україна, за станом на 15:00 місцеві вибори в Україні проходять спокійно. Національна поліція не фіксує серйозних порушень, які могли б вплинути на результат голосування.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України омбудсменДенисоваМісцеві вибори