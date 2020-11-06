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ОПОРА обьяснила рост количества нарушений на местных выборах

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В общественной сети ОПОРА считают, что местные выборы нельзя сравнивать с парламентскими и президентскими. Нужно учитывать намного большее количество заинтересованных сторон, конфликтов локального уровня и незаконных действий фигурантов.

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Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава сети Ольга Айвазовская, говорится в материале "Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы".

"Вопрос роста нарушений - это вопрос не к полиции, а к участникам избирательного процесса", - подытожила эксперт.

Айвазовская отметила рост правосознания населения. По ее словам, еще в 2018 году, согласно опросу, только 16% избирателей готовы были обращаться в полицию в случае нарушений их избирательных прав.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально представила результаты выборов депутатов 237 местных советов.

Кроме того, полиция открыла почти тысячу уголовных дел по факту нарушения избирательного процесса.

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