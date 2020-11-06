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ОПОРА пояснила зростання кількості порушень на місцевих виборах

Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

У громадській мережі ОПОРА вважають, що місцеві вибори не можна порівнювати з парламентськими і президентськими. Потрібно враховувати значно більшу кількість зацікавлених сторін, конфліктів локального рівня і незаконних дій фігурантів.

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Про це в коментарі РБК-Україна повідомила голова мережі Ольга Айвазовська, йдеться в матеріалі "Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори".

"Питання зростання порушень - це питання не до поліції, а до учасників виборчого процесу", - підсумувала експерт.

Айвазовська відзначила зростання правосвідомості населення. За її словами, ще в 2018 році, згідно з опитуванням, лише 16% виборців готові були звертатися в поліцію у разі порушення їх виборчих прав.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів депутатів 237 місцевих рад.

Крім того, поліція відкрила майже тисячу кримінальних справ за фактом порушення виборчого процесу.

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Новини України нарушенияМісцеві вибори