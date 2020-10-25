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В ОПОРЕ сообщили о фейковых наблюдателях на выборах в Житомире

Автор: Артур Родивилов

В Житомире зафиксировали несколько фейковых наблюдателей, которые якобы представляли гражданскую сеть ОПОРА. Они работали на четырех избирательных участках.

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Об этом в Facebook сообщила глава правления ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она попросила проверять у членов комиссий удостоверения.

"В участковой избирательной комисии № 181447 выявлено лицо по фамилии "Метельская О. О.", на избирательном учаске №181441 - Ткачук Татьяна, №181423 - Тушинская Ольга, на участке №181397 - Колодзинская, удостоверение №51", - написала Айвазовская.

По состоянию на 17:00 в полицию поступило 3323 сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве - 398 сообщений, в Киевской области - 377.

Напомним, полиция начала расследование по факту создания ненастоящего избирательного участка в селе Сосновка Сумской области. К деятельности участка может быть причастен один из местных предпринимателей.

Также сообщалось, что ОПОРА положительно оценила начало голосования на местных выборах, критических нарушений не было зафиксировано.

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