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В ОПОРІ повідомили про фейкових спостерігачів на виборах в Житомирі

Автор: Артур Родивилов

У Житомирі зафіксували кілька фейкових спостерігачів, які нібито представляли громадянську мережу ОПОРА. Вони працювали на чотирьох виборчих дільницях.

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Про це в Facebook повідомила голова правління ОПОРА Ольга Айвазовська.

Вона попросила перевіряти у членів комісій посвідчення.

"У дільничній виборчій комісії № 181447 виявлено особу на прізвище "Метельська О. О.", на виборчій дільниці №181441 - Ткачук Тетяна, №181423 - Тушинська Ольга, на дільниці №181397 - Колодзинська, посвідчення №51", - написала Айвазовська.

Станом на 17:00 в поліцію надійшло 3323 повідомлення, пов'язаних з виборчим процесом. Найбільше порушень зафіксовано в Києві - 398 повідомлень, у Київській області - 377.

Нагадаємо, поліція почала розслідування за фактом створення несправжньої виборчої дільниці в селі Соснівка Сумської області. До діяльності дільниці може бути причетний один із місцевих підприємців.

Також повідомлялося, що ОПОРА позитивно оцінила початок голосування на місцевих виборах, критичних порушень не було зафіксовано.

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