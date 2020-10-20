Опрос Зеленского: украинцы определились по экономической зоне на Донбассе

Относительное большинство (45%) украинцев против создания "свободной экономической зоны" на Донбассе, поддерживают - 33,5% Этот вопрос будет задан во время опроса, который президент Владимир Зеленский решил провести во время местных выборов 25 октября.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Кроме этого, респондентам задавался вопрос "А что именно, по вашему мнению, означает "свободная экономическая зона"?" в открытой форме, то есть респонденты "своими словами" говорили, что именно они понимают.

В целом, 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос. Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, много ответов респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем именно идет речь, отмечают социологи.

Киевский международный институт социологии провел собственный опрос 17 до 19 октября 2020 методом CATI по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 505 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% - для показателей близких к 25%, 2,7% - для показателей близких к 10%.

Напомним, по данным опроса КМИС, мнения украинцев относительно решения президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября разделились пополам. Часть респондентов (44%) считают, что это - искреннее намерение, 44% - что это политическая технология.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (60%) знают, что президент Владимир Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября.