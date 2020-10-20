Опитування Зеленського: українці визначилися щодо економічної зони на Донбасі

Відносна більшість (45%) українців проти створення "вільної економічної зони" на Донбасі, підтримують - 33,5% Це питання буде задано під час опитування, яке президент Володимир Зеленський вирішив провести під час місцевих виборів 25 жовтня.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Крім цього, респондентам ставилося запитання "А що саме, на вашу думку, означає "вільна економічна зона"?" у відкритій формі, тобто респонденти "своїми словами" говорили, що саме вони розуміють.

Загалом, 32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання. Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння "вільної економічної зони". З іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать про відсутність належного поінформованого розуміння, про що саме йде мова, зазначають соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології провів власне опитування 17 до 19 жовтня 2020 методом CATI по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. В ході опитування проведено 505 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% - для показників близьких до 25%, 2,7% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, думки українців щодо рішення президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня розділилися навпіл. Частина респондентів (44%) вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (60%) знають, що президент Володимир Зеленський оголосив проведення всенародного опитування в день виборів 25 жовтня.