Полиция открыла более 120 уголовных производств за нарушения избирательного процесса

На данный момент Национальная полиция Украины открыла 123 уголовных производства по фактам нарушения избирательного процесса. Из них пятая часть касается возможных фактов подкупа.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"На данный момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией. В то же время хочу сказать о подкупе избирателей. Пятая часть всех уголовных производств - это подкуп. Продолжается та же история - это, в частности, те же продуктовые наборы, с логотипами политических партий ", - сказал Клименко.

Другой способ подкупа избирателей, по его словам, - Украинский за месяц до выборов предлагают проголосовать за кого-то, дают за это аванс в 250-300 гривен, а потом уже накануне голосования говорят, за кого отдать голос, и просят сфотографировать бюллетень. Полиция фиксирует такие факты.

Клименко напомнил, что в Украине в круглосуточном режиме работает ситуационный центр МВД и Нацполиции, где правоохранители в режиме онлайн получают всю информацию, в том числе о нарушениях во время избирательного процесса.

Напомним, Верховная рада назначила очередные местные выборы на 25 октября.

Срок подачи документов для регистрации кандидатами на местных выборах завершился еще 24 сентября.

Отметим, Министерство внутренних дел запустит чат-бот с информацией о местных выборах, который должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители будут жестко реагировать на нарушения на местных выборах.