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Полиция получила восемь сообщений о минировании избирательных участков

Автор: Роман Тверденко

В день местных выборов полиция получила восемь сообщений о минировании избирательных участков. Все сообщения были проверены.

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Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

После проверок обнаружилось, что все заявления о минировании оказались ложными. Процесс голосования не останавливался на этих участках.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка в поселке Тывров.

Также Клименко заявлял, что в полицию за последние несколько часов поступили четыре заявления, что волонтеры на всеукраинском опросе работают за деньги. Эту информацию полиция проверяет.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что полиция начала расследование по факту создания ненастоящего избирательного участка в селе Сосновка Сумской области. К деятельности участка может быть причастен один из местных предпринимателей.

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