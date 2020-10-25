В день місцевих виборів поліція отримала вісім повідомлень про мінування виборчих дільниць. Усі повідомлення були перевірені.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Після перевірок виявилося, що всі заяви про мінування виявилися помилковими. Процес голосування не зупинявся на цих дільницях.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області повідомили про замінування виборчої дільниці у селищі Тиврів.

Також Клименко заявляв, що в поліцію за останні кілька годин надійшло чотири заяви, що волонтери на всеукраїнському опитуванні працюють за гроші. Цю інформацію поліція перевіряє.

Крім цього, РБК-Україна писало, що поліція почала розслідування за фактом створення несправжнього виборчої дільниці в селі Соснівка Сумської області. До діяльності ділянки може бути причетний один із місцевих підприємців.