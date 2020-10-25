RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поліція отримала вісім повідомлень про мінування виборчих дільниць

Автор: Роман Тверденко

В день місцевих виборів поліція отримала вісім повідомлень про мінування виборчих дільниць. Усі повідомлення були перевірені.

Популярні новини

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Після перевірок виявилося, що всі заяви про мінування виявилися помилковими. Процес голосування не зупинявся на цих дільницях.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області повідомили про замінування виборчої дільниці у селищі Тиврів.

Також Клименко заявляв, що в поліцію за останні кілька годин надійшло чотири заяви, що волонтери на всеукраїнському опитуванні працюють за гроші. Цю інформацію поліція перевіряє.

Крім цього, РБК-Україна писало, що поліція почала розслідування за фактом створення несправжнього виборчої дільниці в селі Соснівка Сумської області. До діяльності ділянки може бути причетний один із місцевих підприємців.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори