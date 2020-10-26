В почти половине областей в облсоветах будет присутствовать "Наш край"

По результатам параллельного подсчета голосов представители партии "Наш край" имеют высокие шансы сформировать собственные фракции в 10 областях.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
В частности, "Наш край" проходит в облсоветы Житомирской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей.
Также партия преодолевает пятипроцентный барьер на выборах в Запорожской, Кировоградской, Киевской, Одесской и Черновецкой областных советов.
Кроме того, "Наш край" среди лидеров во всех общинах и районах Луганской области, где были назначены выборы.
На данный момент еще продолжается параллельный подсчет голосов. Данные обновляются.
Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине. Она составила 36,88%.