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В почти половине областей в облсоветах будет присутствовать "Наш край"

Автор: РБК-Украина

По результатам параллельного подсчета голосов представители партии "Наш край" имеют высокие шансы сформировать собственные фракции в 10 областях.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В частности, "Наш край" проходит в облсоветы Житомирской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей.

Также партия преодолевает пятипроцентный барьер на выборах в Запорожской, Кировоградской, Киевской, Одесской и Черновецкой областных советов.

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Кроме того, "Наш край" среди лидеров во всех общинах и районах Луганской области, где были назначены выборы.

На данный момент еще продолжается параллельный подсчет голосов. Данные обновляются.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине. Она составила 36,88%.

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