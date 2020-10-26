Послы G7 назвали местные выборы в Украине "демократией в действии"

Послы стран "Большой семерки" поздравили украинцев с проведением местных выборов. Дипломаты назвали выборы 25 октября "демократией в действии".

Об этом говорится в сообщении в Twittter на странице послов.

Дипломаты подчеркнули, что граждане Украины имеют возможность принимать непосредственное участие в жизни своих городов.

"Послы стран G7 приветствуют украинцев с реализацией своего демократического права голоса сегодня на выборах. Это - демократия в действии: граждане, которые принимают непосредственное участие в жизни своих городов и регионов. Мы надеемся, что 18 общин, которые сегодня не смогли проголосовать, смогут как можно скорее избрать своих представителей", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье в Украине прошли местные выборы.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 22:00 по итогам обработки 98,65% информации от территориальных избирательных комиссий явка составляет 36,98%.

Ранее в ЦИК заявили, что окончательные результаты местных выборов смогут посчитать за три - пять дней.