Претенденты на кресло мэра Днепра: полный список

Накануне местных выборов 2020 в Днепре определились главные претенденты на должность городского главы. Своих кандидатов выдвинули основные политсилы. Также в избирательной гонке примут участие нынешний и бывший мэры Днепра. Полный список кандидатов - на РБК-Украина.

Борис Филатов

Действующий мэр Днепра баллотируется на второй срок с партией “Пропозиция”.

Борис Филатов одержал победу на местных выборах 2015 года во втором туре, опередив Александра Вилкула с небольшим отрывом. Ранее - депутат Верховной рады VII созыва от партии “УКРОП”, заместитель главы Днепропетровской ОГА по гуманитарным вопросам (2014 год).

До прихода в политику занимался адвокатской деятельностью, в качестве юрисконсульта сотрудничал с крупными финансово-промышленными группами. Также Филатов работал на телевидении, вел авторскую программу о расследовании деятельности чиновников, снял несколько телефильмов о путешествиях.

В июне 2020 года Борис Филатов совместно с мэрами еще 5 украинских городов презентовал партию "Пропозиция" и объявил об участии на местных выборах осенью 2020 года.

Борис Филатов (dniprorada.gov.ua)

Сергей Рыженко

Кандидат от “Слуги народа”, о выдвижении которого на пост мэра Днепра стало известно на съезде политсилы.

Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова с 2011 года, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук.

Сергей Рыженко с 1994 года работал в управлении здравоохранения горсовета Днепра. Занимал должность главврача городской клинической больницы №7 до 1999 года, после чего в течение 11 лет был главным государственным санитарным врачом Днепропетровской области.

В 2010 году занимал должность первого заместителя министра здравоохранения. С декабря 2010 по июнь 2011 года Сергей Рыженко работал на посту главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Депутат Днепропетровского горсовета (1998-2002), депутат облсовета с 2010 по 2015 - от “Партии Регионов”, с 2015-го - от БПП “Солидарность”. После объявления об участии Рыженко на местных выборах от “Слуги народа”, он был исключен из депутатской фракции “Европейской солидарности” в облсовете.

Сергей Рыженко (facebook.com/rsa010963)

Александр Вилкул

Участвует в местных выборах 2020 в Днепре с "Блоком "Украинская перспектива".

До прихода в политику возглавлял предприятия горно-металлургической отрасли (СевГОК, ЦГОК). В 2010-2012 годах Александр Вилкул занимал должность главы Днепропетровской ОГА. Затем в течение двух лет работал в Кабмине Азарова - вице-премьер-министром Украины. Народный депутат V-VI созывов от “Партии Регионов”.

В парламент VIII прошел от “Оппозиционного блока” и выдвигался в президенты Украины в 2019 году (занял 8 место). Баллотировался в ВР IX cозыва с “Оппоблоком”, но партия не преодолела проходной барьер.

Вилкул принимал участие участие в борьбе за кресло мэра на прошлых выборах от “Оппозиционного блока”. В первом туре победил с 37,94% голосов, а во втором туре уступил Борису Филатову.

Александр Вилкул (РБК-Украина)

Загид Краснов

Лидер общественной организации “Громадська сила”. Предприниматель, общественный активист, депутат городского совета Днепра.

С 2015 года избран секретарем горсовета, член депутатской фракции “Громадська сила”, член комиссии по вопросам этики, материнства и партнерских отношений.

Загид Краснов баллотировался в народные депутаты в 2014 году по мажоритарному округу Днепропетровской области от “Громадской силы”. В 2010 участвовал в местных выборах в Днепре как кандидат от партии “Наша Украина” - занял 4 место.

Предпринимательская деятельность Краснова была связана с отраслями недвижимости, альтернативной энергетики, предприятиями “Днепропетровский стрелочный завод”, “Запорожский завод железобетонных шпал”. В 2007 году создал и возглавил общественную организацию “Громадська сила” (социальная помощь, ремонт общественных зон отдыха в городе и т.д.).

Загид Краснов (facebook.com/Zkrasnov)

Иван Куличенко

Идет на выборы городского главы Днепра от партии “Наш край”.

Иван Куличенко работал на посту мэра города на протяжении 14 лет с 1999 года. Переизбирался три раза (2002, 2006, 2010). Ранее занимал должность заместителя городского главы.

С 2010 по 2014 год Куличенко был членом “Партии Регионов”, подозревался в организации антимайдана в Днепре. После расстрелов в Киеве в феврале 2014 написал заявление о выходе из партии.

Участвовал в парламентских выборах в 2014 году и прошел в Верховную раду VIII созыва от БПП “Солидарность”. На выборы в парламент в прошлом году Куличенко пошел как мажоритарщик, но проиграл в своем округе кандидату от “Слуги народа” Юрию Мисягину.

В ходе избирательной кампании местных выборов 2020 Иван Куличенко присоединился к команде партии “Наш край” и стал официальным кандидатом от политсилы в мэры Днепра.

Сергей Никитин

Кандидат в мэры Днепра на выборах 2020 от “Оппозиционной платформы - За життя”.

Сергей Никитин возглавляет Днепровскую партийную организацию ОПЗЖ, а также фракцию “За життя” в горсовете. Депутат 7 созыва городского совета с 2015 года, заместитель главы комиссии по вопросам коммунальной собственности и энергосбережения.

На протяжении 10 лет работал в различных департаментах городской администрации в сфере правового обеспечения. До 2016 года - замначальника управления корпоративных прав горсовета, в 2008 -2011 годах - замначальника управления коммунальной собственности, ранее - начальник юридического отдела в комитете коммунальной собственности горсовета Днепра. Сергей Никитин также занимается предпринимательской деятельностью - оказание юридических услуг.

Сергей Никитин (facebook.com/nikitin.dnepr)