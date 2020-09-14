Претенденти на крісло мера Дніпра: повний список

Напередодні місцевих виборів 2020 в Дніпрі визначилися головні претенденти на посаду міського голови. Своїх кандидатів висунули основні політсили. Також у виборчих перегонах візьмуть участь нинішній і колишній мери Дніпра. Повний список кандидатів - на РБК-Україна.

Борис Філатов

Чинний мер Дніпра балотується на другий термін з партією "Пропозиція".

Борис Філатов здобув перемогу на місцевих виборах 2015 року в другому турі, випередивши Олександра Вілкула з невеликим відривом. Раніше депутат Верховної ради VII скликання від партії "УКРОП", заступник голови Дніпропетровської ОДА з гуманітарних питань (2014 рік).

До приходу в політику займався адвокатською діяльністю, в якості юрисконсульта співпрацював з великими фінансово-промисловими групами. Також Філатов працював на телебаченні, вів авторську програму про розслідування діяльності чиновників, зняв кілька телефільмів про подорожі.

У червні 2020 року Борис Філатов спільно з мерами ще 5 українських міст презентував партію "Пропозиція" і оголосив про участь на місцевих виборах восени 2020 року.

Борис Філатов (dniprorada.gov.ua)

Сергій Риженко

Кандидат від "Слуги народу", про висунення якого на посаду мера Дніпра стало відомо на з'їзді політсили.

Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова з 2011 року, заслужений лікар України, доктор медичних наук.

Сергій Риженко з 1994 року працював в управлінні охорони здоров'я міськради Дніпра. Обіймав посаду головного лікаря міської клінічної лікарні №7 до 1999 року, після чого протягом 11 років був головним державним санітарним лікарем Дніпропетровської області.

У 2010 році обіймав посаду першого заступника міністра охорони здоров'я. З грудня 2010 по червень 2011 року Сергій Риженко працював на посаді голови Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Депутат Дніпропетровської міськради (1998-2002), депутат облради з 2010 по 2015 - від "Партії Регіонів", з 2015-го - від БПП "Солідарність". Після оголошення про участь Риженко на місцевих виборах від "Слуги народу", він був виключений з депутатської фракції "Європейської солідарності" в облраді.

Сергій Риженко (facebook.com/rsa010963)

Олександр Вілкул

Бере участь у місцевих виборах 2020 в Дніпрі з "Блоком "Українська перспектива".

До приходу в політику очолював підприємства гірничо-металургійної галузі (Північний ГЗК, ЦГЗК). У 2010-2012 роках Олександр Вілкул обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА. Потім протягом двох років працював у Кабміні Азарова - віце-прем'єр-міністром України. Народний депутат V-VI скликань від "Партії Регіонів".

У парламент пройшов VIII від "Опозиційного блоку" і висувався в президенти України в 2019 році (посів 8 місце). Балотувався у ВР IX скликання з "Оппоблоком", але партія не подолала прохідний бар'єр.

Вілкул брав участь у боротьбі за крісло мера на минулих виборах від "Опозиційного блоку". У першому турі переміг з 37,94% голосів, а в другому турі поступився Борису Філатову.

Олександр Вілкул (РБК-Україна)

Загід Краснов

Лідер громадської організації "Громадська сила". Підприємець, громадський активіст, депутат міської ради Дніпра.

З 2015 року обраний секретарем міськради, член депутатської фракції "Громадська сила", член комісії з питань етики, материнства та партнерських відносин.

Загід Краснов балотувався в народні депутати в 2014 році по мажоритарному округу Дніпропетровської області від "Громадський сили". У 2010 брав участь у місцевих виборах у Дніпрі як кандидат від партії "Наша Україна" - зайняв 4 місце.

Підприємницька діяльність Краснова була пов'язана з галузями нерухомості, альтернативної енергетики, підприємствами "Дніпропетровський стрілочний завод", "Запорізький завод залізобетонних шпал". В 2007 році створив і очолив громадську організацію "Громадська сила" (соціальна допомога, ремонт громадських зон відпочинку в місті і т. д.).

Загід Краснов (facebook.com/Zkrasnov)

Іван Куліченко

Йде на вибори міського голови Дніпра від партії "Наш край".

Іван Куліченко працював на посаді мера міста протягом 14 років з 1999 року. Переобирався три рази (2002, 2006, 2010). Раніше обіймав посаду заступника міського голови.

З 2010 по 2014 рік Куліченко був членом "Партії Регіонів", підозрювався в організації антимайдану в Дніпрі. Після розстрілів у Києві в лютому 2014 написав заяву про вихід з партії.

Брав участь у парламентських виборах у 2014 році і пройшов до Верховної ради VIII скликання від БПП "Солідарність". На вибори до парламенту в минулому році Куліченко пішов як мажоритарник, але програв у своєму окрузі кандидатові від "Слуги народу" Юрію Мисягіну.

В ході виборчої кампанії місцевих виборів 2020 Іван Кулініченко приєднався до команди партії "Наш край" і став офіційним кандидатом від політсили в мери Дніпра.

Сергій Нікітін

Кандидат у мери Дніпра на виборах 2020 від "Опозиційної платформи - За життя".

Сергій Нікітін очолює Дніпровську партійну організацію ОПЗЖ, а також фракцію "За життя" у міськраді. Депутат VII скликання міської ради з 2015 року, заступник голови комісії з питань комунальної власності та енергозбереження.

Протягом 10 років працював у різних департаментах міської адміністрації у сфері правового забезпечення. До 2016 року - заступник начальника управління корпоративних прав міськради, в 2008 -2011 роках - заступник начальника управління комунальної власності, раніше - начальник юридичного відділу в комітеті комунальної власності міськради Дніпра. Сергій Нікітін також займається підприємницькою діяльністю - надання юридичних послуг.

Сергій Нікітін (facebook.com/nikitin.dnepr)