В Раде оценили возможность переноса местных выборов

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что законных оснований для отмены или переноса местных выборов нет. Сейчас центральные органы власти разрабатывают правила и рекомендации, как обезопасить украинцев в день голосования.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вирусная кампания: пойдет ли власть на перенос местных выборов".

По его словам, все слухи о возможной отмене или переносе местных выборов являются беспочвенными.

"Правительство и Центральная избирательная комиссия активно работают над тем, чтобы адаптировать голосование к эпидемической ситуации. Также ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная рада внесет и примет. И будем вместе работать над тем, чтобы день голосования был максимально безопасным для всех граждан Украины", - рассказал РБК-Украина Корниенко.

Напомним, 10 сентября Окружной административный суд Киева открыл дело по иску об отмене местных выборов.

Ранее Корниенко сообщал, что местные выборы могут не состояться лишь в случае введения в стране режима чрезвычайного положения.