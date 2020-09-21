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У Раді оцінили можливість перенесення місцевих виборів

Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що законних підстав для скасування або перенесення місцевих виборів немає. Зараз центральні органи влади розробляють правила та рекомендації, як убезпечити українців в день голосування.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вірусна кампанія: чи піде влада на перенесення місцевих виборів".

За його словами, всі чутки про можливе скасування або перенесення місцевих виборів є безпідставними.

"Уряд і Центральна виборча комісія активно працюють над тим, щоб адаптувати голосування епідемічної ситуації. Також ЦВК розробила спеціальний закон, який найближчим часом, до виборів, Верховна рада внесе і прийме. І будемо разом працювати над тим, щоб день голосування був максимально безпечним для всіх громадян України", - розповів РБК-Україна Корнієнко.

Нагадаємо, 10 вересня Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом про скасування місцевих виборів.

Раніше Корнієнко повідомляв, що місцеві вибори можуть не відбутися лише у випадку введення в країні режиму надзвичайного стану.

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Новини України Олександр КорнієнкоМісцеві вибори