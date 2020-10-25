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Из-за разбитой камеры на избирательном участке в Сватово открыли дело

Автор: Юлия Струк

Глава Сватово Луганской области Евгений Рыбалко разбил камеру, которая находилась на избирательном участке. По факту этого Национальная полиция открыла уголовное производство.

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Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА в своем Facebook.

Указано, что по состоянию на 14:00 в Луганской области зарегистрировано 40 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об 1 факте нарушения, составлен 1 административный протокол. Уголовное производство открыто по статье 186 УК Украины по факту открытого хищения чужого имущества, а именно видеокамеры на УИК в Сватовском районе", - отмечается в сообщении.

По данным ОПОРЫ, в Рубежном зафиксировано 14 нарушений, в Старобельском районе - 8 нарушений, в Кременском - 6, в Новопсковском районе полиция зафиксировала 3 нарушения.

Напомним, на избирательном участке № 440434 наблюдатель ОПОРЫ стал свидетелем того, как действующий мэр повредил камеру наблюдения. Рыбалко в ответ на это заявил, что увидел незаконную встроенную стационарную камеру и "случайно задел ее".

Как писало РБК-Украина, Комитет избирателей Украины во время мониторинга проведения голосования на местных выборах зафиксировал пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.

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Новости Украины уголовное делоСватовоМестные выборы