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Мэр Сватово Луганской области разбил камеру на участке, - ОПОРА

Новина українською → Сватово, Воскресенье 25 октября 2020 15:17
Мэр Сватово Луганской области разбил камеру на участке, - ОПОРА Фото: Евгений Рыбалко (facebook.com E V Rybalko)
Автор: Юлия Струк

Глава Сватово Луганской области Евгений Рыбалко разбил камеру, которая находилась на избирательном участке. Наблюдатель ОПОРЫ стал свидетелем происшествия.

Об этом информирует гражданская сеть ОПОРА.

"В Сватово Луганской области действующий мэр Евгений Рыбалко разбил камеру на одном из избирательных участков города, которая, по его словам, скорее всего, была установлена его соперницей в избирательной гонке Витой Слепец", - указано в сообщении.

На избирательном участке № 440434 наблюдатель ОПОРЫ стал свидетелем того, как действующий мэр повредил камеру наблюдения. Рыбалко в ответ на это заявил, что увидел незаконную встроенную стационарную камеру на избирательном участке, которая, скорее всего, встроена, его конкуренткой - кандидатом на должность городского главы Витой Слепец.

"И я, выходя из избирательного участка, случайно задел ее, и она была, вероятно, повреждена. Но надо разобраться, что это за камера, и имела ли она право там находиться", - сказал мэр.

В свою очередь Слепец считает, что действующий мэр похитил камеры и вынес за пределы избирательного участка. Она подчеркнула, что камеры являются собственностью наблюдателей, они законно находились на избирательном участке.

"Это не понравилось кандидату на должность городского головы, который забрал их, и я видела видео данного инцидента. По этому поводу я подала заявление в полицию", - заявила кандидат.

Напомним, гражданская сеть ОПОРА опубликовала явку избирателей на местных выборах по состоянию на 12:00: она составила 13,5%.

Как писало РБК-Украина, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что большинство обращений граждан на "горячую линию" накануне местных выборов касались нарушений режима тишины. Кандидаты и партии продолжали агитацию.

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